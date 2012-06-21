Військові квартир’єри «нахімічили» на 2,6 млн. гривень

Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 2,6 млн. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниці (КЕВ м. Вінниці) за період з червня 2010 до лютого 2012 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, посадові особи відділу протягом квітня 2011 – січня 2012 рр. витратили із загального фонду 1,4 млн. грн. на оплату електроенергії, водо-, газопостачання та водовідведення, які використало товариство з обмеженою відповідальністю, що здійснювало організацію харчування особового складу військових частин. І це у той час, коли за умовами укладеного договору згаданий суб’єкт господарювання повинен самостійно сплачувати вартість усіх спожитих комунальних послуг.

Також зазначеному товариству на безоплатній основі передано в строкове користування нерухоме майно, через що КЕВ м. Вінниці втратив нагоду залучити до спеціального фонду додаткові доходи у вигляді орендної плати.

Через невнесення орендарями плати за користування нерухомим військовим майном, КЕВ м. Вінниці недоотримав більш як 194 тис. грн. доходів, а до державного бюджету не надійшло 256 тис. грн. у вигляді штрафних санкцій, пені та ПДВ.

Загалом, на обліку відділу рахується понад 8 тис. га землі, що перебувають у постійному користуванні військових частин та установ Міністерства оборони України, розташованих на території Вінниччини. Однак станом на 1 січня 2012 р. грошова оцінка більшості з них не проведена, державні акти, що засвідчують право власності, – відсутні.

Окрім того, 2006 року, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №431-р, Міністерство оборони України передало майно та землю колишнього військового радгоспу «Вінницький» до сфери управління Міністерства аграрної політики.

Проте, без відповідного дозволу Міністерства оборони України, на підставі розпоряджень Жмеринської райдержадміністрації, земельні ділянки колишнього радгоспу загальною площею більш як 808га вилучені та передані до земель запасу сільських рад. Подібні рішення прийняла й Літинська РДА, відповідно до яких вилучено понад 2 тис. га земель військового радгоспу «Вінницький».

Також під час ревізії виявлені факти оплати відділом ремонтних робіт у завищеній вартості, порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати, покриття видатків орендарів тощо. Усе це призвело до зайвого витрачання більш як 200 тис. грн.

За порушення ведення бухгалтерського обліку, на одну посадову особу КЕВ м. Вінниці складений протокол про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи. Крім того, застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій із бюджетними коштами на рахунках відділу, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

Довідка. КЕВ м. Вінниці створений 2005 року на базі квартирно-експлуатаційної частини району, з метою здійснення керівництва квартирно-експлуатаційними службами військових частин та установ, які дислокуються на територіях Вінницького, Барського. Могилів-Подільського, Гайсинського гарнізонів; забезпечення їх казармено-житловим фондом, обладнанням, інвентарем, комунальними послугами тощо.