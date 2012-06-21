Пірнальника вже добу шукають водолази

20 червня о 20:35 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №31 смт Тиврів надійшло повідомлення про подію, яка виникла на водному об’єкті у селі Строїнці.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Зі слів очевидця. 31-річний чоловік купався у ставку. Черговий раз пірнувши під воду, він не показався на поверхні.

Для пошуку тіла залучено групу водолазних робіт Територіального управління МНС України у Вінницькій області, оскільки площа ставка велика є багато підводних джерел, а глибина місцями сягає шість метрів.