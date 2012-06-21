Пірнальника вже добу шукають водолази
13:12, 21 червня 2012Вінниця
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Втонув в глибокому ставку
20 червня о 20:35 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №31 смт Тиврів надійшло повідомлення про подію, яка виникла на водному об’єкті у селі Строїнці.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Зі слів очевидця. 31-річний чоловік купався у ставку. Черговий раз пірнувши під воду, він не показався на поверхні.
Для пошуку тіла залучено групу водолазних робіт Територіального управління МНС України у Вінницькій області, оскільки площа ставка велика є багато підводних джерел, а глибина місцями сягає шість метрів.
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