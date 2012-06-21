Вулиці біля Центрального ринку вперше за 30 років заасфальтували

Проводяться роботи по завершенню прокладання асфальтного покриття на вулицях Шмідта, Тімірязєва, Некрасова та Ленінградській у місті Вінниці.

- Загальна вартість проекту 31 млн. гривень, - сказав під час відвідування об’єкту мер Вінниці Володимир Гройсман. – Плануємо 50% зробити цього року, і перейти на вулицю Верхарну.

Вінничани, які відвідують Центральний ринок і проживають в районі цих вулиць такого ремонту чекали 30 років.

- Жодної такої покаліченої території не повинно бути у місті. – продовжує Володимир Борисович. - Таких територій за останні 5-6 років стане все менше. Ми дійдемо до кожного району і наведемо порядок. Потрібен тільки час.

Виконавець робіт ТОВ „Шляхбудматерали” проклав 181 м дощової каналізації, переклав 355 м водопровідної мережі.

- Тут пористий асфальто-бетон, а зверху буде ще слой бетону, - говорить Василь Власенко, директор підприємства "Агрошляхбудіндустрія”. - Коли спаде спека у серпні-вересні покладемо останній шар. А зараз жарко і машини будуть виркучувати його. Ми працюємо з цим видом покриття вже 6 років. Зарекомендував себе гарно.