В пожежі у Баланівці згоріла дитина. Оновлено

20 червня трапилася трагедія в одній із сімей, що проживає в селі Баланівка Бершадського району.

Про це повідомила прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Близько четвертої години дня хвора бабуся, яка відпочивала в будинку, почула крики свого старшого онука. Коли вона вийшла на подвір’я, то одразу ж побачила, що сталося. Полум’ям була охоплена покрівля їхнього господарчого сараю.

Перші думки: «Де діти? Найстарша пішла до тітки, середній біля мене, а де найменший?» І даремно старенька його кликала – він її уже не чув.

Шестирічний хлопчик уже не один раз бавився із сірниками. Маленький і яскравий вогник завжди привертає до себе цікавість дітей. Ніхто з них не знає про всю небезпеку, яку таїть в собі запалений сірник.

Як говорили сусіди, в день виникнення пожежі батьків не було дома. Мати перебуває в Києві на заробітках, а тато не проживає із сім’єю. Троє дітей та все господарство трималося на бабусиних плечах. І тільки встигла вона на кілька хвилин прилягти відпочити, як сталося лихо. Адже горище сарайчика було покрите сіном, по якому полум’я за лічені секунди поширилося на всю покрівлю. І там, у вогняному полоні, залишився і малий.

За словами заступника начальника Управління — начальника відділу державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування В’ячеслава Міщука, в 2012 році виникло 22 пожежі, причиною яких стали дитячі пустощі з вогнем. Але випадок загибелі дитини — перший у цьому році.