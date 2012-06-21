Екс-головного вінницького бютівця Філіпчука випустили з тюрми

Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок екс-міністру екології Георгію Філіпчуку, замінивши призначене йому покарання у вигляді трьох років реального позбавлення волі на два роки в'язниці умовно.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Філіпчука Микола Шупеня.

Таке рішення суд прийняв на засіданні в четвер, частково задовольнивши апеляційну скаргу захисту, яка вимагала повного виправдання екс-міністра.

Сам Філіпчук брав участь в судовому засіданні і після рішення суду був відпущений з під варти.

Адвокат вважає таке рішення не повною перемогою, оскільки вважає, що в діях його підзахисного немає складу злочину і суд повинен був повністю виправдати його.

Шупеня додав, що якщо Філіпчук прийме рішення добиватися повного виправдання, то він буде готувати касаційну скаргу.

При цьому адвокат зазначив, що раніше сім'я Філіпчука виплатила державі 1,443 млн гривень, які, згідно з вироком Солом'янського районного суду Києва, екс-міністр повинен був внести у вигляді компенсації збитків, завданих державному бюджету в результаті перевищення чиновником службових повноважень.

За даними захисника, ці гроші родина Філіпчука позичила у депутатів і політиків.

В той же час адвокат зазначив, що відшкодування збитку не було предметом апеляційного оскарження, оскільки гроші були виплачені задовго до нинішнього засідання Апеляційного суду Києва.

Нагадаємо, 5 квітня Солом'янський райсуд Києва засудив Філіпчука до 3 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень.

Після цього захист подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

