Колишній п’яний зек нацькував на людей ротвейлера

В місті Бар працівники міліції затримали п’яного чоловіка, який на вулиці міста безпричинного нацькував свого ротвейлера на перехожих громадян. Оскільки агресивна собака загрожувала життю та здоров’ю громадян, тварину довелося знешкодити.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Близько десятої години вечора до чергового Барського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що п’яний чоловік, гуляючи зі своїм ротвейлером майже у центрі міста, безпричинно нацьковує його на перехожих.

Працівники міліції, прибувши на місце події, що була без намордника і повідка, поводилася агресивно та кидалася на перехожихМіліціонери попросили господаря собаки негайно її вгамувати, але марно. Чоловік продовжував цькувати пса, але вже на працівників міліції.

Після неодноразових попереджень заспокоїти чотирилапого, міліціонерам нічого не залишалося, як знешкодити тварину, оскільки вона загрожувала життю та здоров’ю оточуючих.

Господар собаки був затриманий та доставлений у райвідділ. Ним виявився 27-річний раніше судимий місцевий житель.

Свою вину чоловік визнав повністю. В усьому, що сталося, винить виключно алкоголь.

Наразі вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності за порушення громадського порядку та злісну непокору вимозі працівника міліції.