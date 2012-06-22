Стаціонарні телефони подорожчають з 1 липня

Нові тарифи мають набути чинності з 1 липня. Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) вже направила своє рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції, повідомляє сайт Ліга.

НКРСІ прийняла рішення про підвищення граничних тарифів на користування основним телефонним апаратом у містах для населення і бюджетних абонентів на 10%: без погодинної оплати - на 2,48 грн., з погодинною - на 2,24 грн.

Як повідомляє прес-служба НКРСІ, в сільській місцевості тарифи для населення на цю послугу також будуть підвищені на 10%: без погодинної оплати - на 1,36 грн. без ПДВ, з погодинною оплатою - на 1,18 грн. без ПДВ.

Для небюджетних юридичних осіб в містах вартість користування стаціонарним телефоном зросте на 5%, або на 1,86 грн. без погодинної оплати, і на 10%, або 3,22 грн - з погодинною оплатою.

Крім того повідомляється, що з 1 листопада має послідувати нове підвищення тарифів. При цьому в повідомленні йдеться лише про збільшення тарифів на користування телефоном в сільській місцевості ще на 10%.

НКРСІ підкреслює, що одночасно вже на першому етапі зменшується розмір плати за встановлення телефону на 30% - до 70 грн., а для юросіб - на 60%, до 100 грн.