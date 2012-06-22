«Нива» у чемпіонаті України стартує 14 липня
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Офіційний сайт вінницького ПФК «Нива» повідомляє про попередній розклад ігор нашої команди у чемпіонаті України з футболу у першій лізі сезону 2012/2013 років (перше коло).
Стартують вінницькі футболісти поєдинком із «Зіркою» (Кіровоград).
Добре, що на старті чемпіонату наша команда не буде грати з екс-командами Прем’єр-ліги: «Оболонню» (Києв) і ПФК «Олександрія», а також з потужним ПФК «Севастополь», який лише дивом не потрапив минулого сезону до елітного дивізіону.
1 тур (14 липня 2012 р.). НИВА - Зірка
2 тур (21 липня 2012 р.). ФК Одеса - НИВА
3 тур (28 липня 2012 р.). НИВА - Динамо-2
4 тур (4 серпня 2012 р.). Нафтовик - НИВА
5 тур (11 серпня 2012 р.). НИВА - Арсенал (БЦ)
6 тур (18 серпня 2012 р.). ФК «Миколаїв» - НИВА
7 тур (26 серпня 2012 р.). НИВА - Кримтеплиця
8 тур (1 вересня 2012 р.). ФК «Севастополь» - НИВА
9 тур (6 вересня 2012 р.). НИВА - ПФК «Олександрія»
10 тур (12 вересня 2012 р.). Олімпік - НИВА
11 тур (17 вересня 2012 р.). НИВА - Геліос
12 тур (29 вересня 2012 р.). НИВА - ФК «Суми»
13 тур (5 жовтня 2012 р.). Буковина - НИВА
14 тур (10 жовтня 2012 р.). НИВА - Сталь (А)
15 тур (15 жовтня 2012 р.). Титан - НИВА
16 тур (20 жовтня 2012 р.). НИВА - ФК «Полтава»
17 тур (27 жовтня 2012 р.). Оболонь - НИВА
18 тур (3 листопада 2012 р.). Зірка - НИВА
19 тур (10 листопада 2012 р.). НИВА - ФК «Одеса»
20 тур (17 листопада 2012 р.). Динамо-2 - НИВА
21 тур (24 листопада 2012 р.). НИВА - Нафтовик