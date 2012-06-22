«Нива» у чемпіонаті України стартує 14 липня

Офіційний сайт вінницького ПФК «Нива» повідомляє про попередній розклад ігор нашої команди у чемпіонаті України з футболу у першій лізі сезону 2012/2013 років (перше коло).

Стартують вінницькі футболісти поєдинком із «Зіркою» (Кіровоград).

Добре, що на старті чемпіонату наша команда не буде грати з екс-командами Прем’єр-ліги: «Оболонню» (Києв) і ПФК «Олександрія», а також з потужним ПФК «Севастополь», який лише дивом не потрапив минулого сезону до елітного дивізіону.



1 тур (14 липня 2012 р.). НИВА - Зірка

2 тур (21 липня 2012 р.). ФК Одеса - НИВА

3 тур (28 липня 2012 р.). НИВА - Динамо-2

4 тур (4 серпня 2012 р.). Нафтовик - НИВА

5 тур (11 серпня 2012 р.). НИВА - Арсенал (БЦ)

6 тур (18 серпня 2012 р.). ФК «Миколаїв» - НИВА

7 тур (26 серпня 2012 р.). НИВА - Кримтеплиця

8 тур (1 вересня 2012 р.). ФК «Севастополь» - НИВА

9 тур (6 вересня 2012 р.). НИВА - ПФК «Олександрія»

10 тур (12 вересня 2012 р.). Олімпік - НИВА

11 тур (17 вересня 2012 р.). НИВА - Геліос

12 тур (29 вересня 2012 р.). НИВА - ФК «Суми»

13 тур (5 жовтня 2012 р.). Буковина - НИВА

14 тур (10 жовтня 2012 р.). НИВА - Сталь (А)

15 тур (15 жовтня 2012 р.). Титан - НИВА

16 тур (20 жовтня 2012 р.). НИВА - ФК «Полтава»

17 тур (27 жовтня 2012 р.). Оболонь - НИВА

18 тур (3 листопада 2012 р.). Зірка - НИВА

19 тур (10 листопада 2012 р.). НИВА - ФК «Одеса»

20 тур (17 листопада 2012 р.). Динамо-2 - НИВА

21 тур (24 листопада 2012 р.). НИВА - Нафтовик

