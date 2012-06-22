На іменини Літина привезли Ніну Матвієнко та Василя Лазоровича

Літин днями відсвяткував своє 621-річчя.

Містянам пощастило, що іменини райцентру припали на передвиборчий період, адже завдяки цьому вони змогли побачити і почути Ніну Матвієнко, якій за компанію, аби розважити тутешній люд, запросили і Василя Лазоровича.

Як очікувалось, приїхав привітати літинців і суддя Верховного Суду України Василь Онопенко. Зачастив, - нещодавно був на урочистостях з нагоди ювілею Михайла Стельмаха.

Тішаться мешканці райцентру і спалахом патріотизму голови Деснянської районної державної адміністрації в м.Києві, почесного голови фонду «Поділля – ХХІ століття» Віктора Жеребнюка. Чи не з його подачі приїхали вітати городян делегації з Уланова, з м.Жмеринка, з м.Бару, з Тиврова? Всі з одного виборчого округу.

Втім, у людей – свято. Як повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, в районному будинку культури відбулось нагородження номінантів щорічною премією «Людина року», «Наша надія», «Спортивна сім’я року», «Наше майбутнє».

Також для жителів містечка було організовано ряд святкових заходів – виставка – ярмарок народно – ужиткового мистецтва Подільського народного університету культури, майстер – класи з виготовлення виробів народних промислів, виставки авторських робіт місцевих народних майстринь і робіт місцевих художників.

Можна було також помилуватися експозицієює гончарних виробів, книжно – ілюстративною виставкою центральної бібліотеки «Древній отчий краю – Літинська земля», а також подивитись презентацію туристичних маршрутів Літинського районного краєзнавчого музею «Стежками У. Кармелюка».

А для наймолодших було проведено конкурс дитячих візочків на найкраще оформлення та «Забіг повзунів» - конкурс на самого спритного малюка.