У парку завтра забиватимуть козла

Завтра у Вінниці в рамках святкування 75-тиріччя створення центрального парку культури та відпочинку імені М. Горького відбудуться турніри з настільних ігор доміно та деберц.

«Забиватимуть козла» та розкинуть карти ті, хто ще пам’ятає, які пристрасті кипіли в альтанці поблизу нинішньої «Європи».

Як розповів організатор конкурсу, і, за його визначенням, ветеран парку Олександр Шемет, на алейці неподалік від пам'ятника Максима Горького розкладуть 5 столів, які працюватимуть з 15.00 до 17.00. У командних змаганнях буде розіграно першість у кожній з ігрових дисциплін.

Якщо для доміношників у парку подібні змагання будуть проводитись вдруге, то вінницькі прихильники популярної серед студентів 90-х років гри деберц вперше поміряються своїми силами в офіційних змаганнях. Ігри в деберц будуть йти за правилами «Вінницької бички».

Майданчик біля пам’ятника для вінницьких тусовщиків 70-80 місце історичне. В альтанці змагалися доморощені шахісти, шашкісти, а також картярі та любителі доміно. По суботах там збиралися книжники та філателісти. А під носом в Максима Горького обмінювалися наймоднішими записами філофоністи.

Приходьте поностальгувати!