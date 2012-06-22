У Вінниці пройде молодіжний чемпіонат України з хокею

З 29 червня по 1 липня у Вінниці відбудеться чемпіонат України з хокею на траві серед молоді (не старше 21 року).

Ігри проходитимуть на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького о 17.00 і 19.00. Вхід глядачів – вільний.

– Вінниччину представлятимуть дві команди. Одна складена на базі молодіжної збірної України, інша – юнацької. Обидві ці команди наразі ведуть підготовку до літніх чемпіонатів Європи, – сказав головний тренер національної збірної України Павло Мазур. – Нашими головними суперниками будуть команди Житомирської і Дніпропетровської областей.