Усіх ветеранів повезли у Шабелянський ліс
14:10, 22 червня 2012Вінниця
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На Алею слави Героїв
22 червня у вінницькому сквері Козицького відбулося урочисте покладання квітів та вінків до Меморіала пам‘ятника загиблим у роки Другої світової війни.
- Це святий обов‘язок влади і громадськості прийти на ці святі місця і поклонитися пам‘яті, - сказала заступник губернатора Вінниччини Любов Спірідонова. - Аісля урочистосей усі голови ветеранських організації поїдуть в Іллінецький район у Шабелянський ліс, де знаходмться Алея пам‘яті Героїв Радянського Союзу.
На Вінниччині проживає 80 тисяч учасників Другої світової війни, враховуючи дітей війни.
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