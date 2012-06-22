Усіх ветеранів повезли у Шабелянський ліс

22 червня у вінницькому сквері Козицького відбулося урочисте покладання квітів та вінків до Меморіала пам‘ятника загиблим у роки Другої світової війни.

- Це святий обов‘язок влади і громадськості прийти на ці святі місця і поклонитися пам‘яті, - сказала заступник губернатора Вінниччини Любов Спірідонова. - Аісля урочистосей усі голови ветеранських організації поїдуть в Іллінецький район у Шабелянський ліс, де знаходмться Алея пам‘яті Героїв Радянського Союзу.

На Вінниччині проживає 80 тисяч учасників Другої світової війни, враховуючи дітей війни.