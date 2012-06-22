П’яні жінки загравали до машиністів, поки не збив потяг

18 червня до чергової частини лінійного відділу міліції на станції Жмеринка надійшло повідомлення про травмування на залізниці. Черговий по станції повідомив, що на перегоні Коржівці-Деражня під пасажирський потяг сполученням "Львів-Дніпропетровськ" потрапило дві жінки.

Про це повідомила прес-служба МВС України на Південно-Західній залізниці .

Пізно ввечері на місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з начальником слідчого відділення.

Травмованими виявилися раніше судимі мешканки Деражнянського району Хмельницької області.

Того вечора, після спільної пиятики неподалік залізничних колій, подруги зажадали розваг і, можливо, чоловічої уваги. Не придумавши нічого кращого, вийшли на колії і почали завзято вітати машиністів проїжджаючих потягів.

Помітивши на коліях жінок, машиніст застосував екстрене гальмування та подав звуковий сигнал. Однак жодна не відреагувала потрібним чином. Навпаки, розцінили це, як привітання у відповідь, і ще більш пожвавішали.

Зрештою 25-річна жінка загинула на місці. Її 34-річна подруга каретою швидкої допомоги була доставлена до місцевої районної лікарні, де медики боролися за її життя. Проте через 40 хвилин від отриманих травм постраждала померла.