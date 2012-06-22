ДАІ радить не їздити у спеку на машині

Державтоінспекція Вінниччини озвучила рекомендації водіям щодо керування автомобілем у спеку та в поїздках на далекі відстані. За прогнозами Гідрометцентру України найближчим часом на території держави утримається спекотна погода до +35°. Такий температурний режим підвищує ризик виникнення ДТП для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох людей, особливо похилого віку, з'являється запаморочення, знижується концентрація уваги.

Державтоінспекція радить водіям у такі дні брати з собою прохолодну воду та необхідні ліки. Одягати в дорогу вільний, нещільний одяг, уникати вживання жирної і солоної їжі.

Перед поїздкою обов'язково перевірте технічний стан авто.

В спекотну погоду особливу увагу потрібно звертати на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок та тиск у шинах.

У період відпусток, коли хочеться швидше дістатися місця призначення, водії часто проводять за кермом по 10-12 годин без перерви на відпочинок, що часто призводить до негативних наслідків. Тривалість сну перед поїздкою повинна бути не менше семи годин. Якщо ви відчуваєте що засинаєте, зупиніться на широкому узбіччі і подрімайте хоча б 15-30 хвилин, радять у прес-службі ДАІ Вінниччини.