Севастопольські вчителі знайомились з освітніми новаціями вінничан

Сьогодні у вінницькій мерії побувала делегація освітян з міста Севастополя, яка приїхала до подільської столиці для обміну досвідом. У мерії гості зустрілись із Вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом, познайомились із роботою департаменту освіти та іншими напрацюваннями, які є у вінницьких органах місцевого самоврядування.

Освітяни з Севастополя мають на меті познайомитись із тим, як у Вінниці працює система освіти, починаючи від департаменту освіти міської ради, закінчуючи роботою дошкільних та шкільних закладів. Їх також зацікавила система електронного документообігу між закладами освіти та з робота освітнього порталу фізико-математичної гімназії №17.

Делегацію з Севастополя очолила заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації – начальник управління освіти та науки

Севастопольської міської державної адміністрації Ірина Заєць. Під час зустрічі вона розповіла про Севастополь та коротко зупинилась на досягненнях і проблемах галузі освіти.

Вінницький міський голова Володимир Гройсман зазначив, що в різних регіонах країни проблеми в освіті типові, але крім них є багато позитивних напрацювань і ними варто обмінюватись.

«Ваш візит до міста і області потрібний, адже ви приділяєте увагу дуже важливому питанню – якісній освіті, – звернувся до севастопольських освітян Володимир Гройсман. – Ми відкриті до взаємодії і до співпраці, і вважаємо, що в кожному місті є те, чим можна поділитись, є певні успіхи, які можуть бути корисними іншим».