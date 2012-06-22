Що, коли і де буде на 75-річчя парку та День молоді
Програма заходів
Вихідними на вінничан чекає два свята, - 75-ти-річчя Центрального парку культури та відпочинку імені Горького (23 червня) та День молоді (24 червня)
Городяни мають прекрасну нагоду провести цікаве дозвілля.
23 червня:
Майдан «Водограй»:
12:00 – 17:30 вело та самокатні перегони для малюків, конкурси для дітей, спортивні ігрища та змагання для дорослих;
12:00 – 20:00 виставки та майстер-класи майстрів народного мистецтва
13:00 – 18:00 Концертно-розважальні програми за участю клоунів водного цирку «Рів’єра», акторів театру на ходулях «Highlights» та театру ляльок-велетнів «Алекін», дитячих творчих колективів та окремих виконавців
20:00 – 22:00 Танцювальна програма «Для тих, кому за…»
Центральна арка парку, майдан пам’ятника М.Горькому:
12:00 – 19:00 виставки з книжкових фондів бібліотеки ім. Тімірязєва, виставка голубів, декоративних птахів, котів
13:00 – 18:00 турніри з настільних видів спорту «Нью-Васюки по Вінницьки» (шахів, шашок, доміно, нардів); турніри з волейболу, баскетболу, дартсу, флорболу
Майдан біля Літнього театру
15:30 «Солдатський привал» - пригощання солдатською кашею
18:00 – 20:00 Урочисте відкриття та велика концертна програма
20:00 – 22:00 Молодіжна дискотека в ретро-стилі, Святковий феєрверк
Алеї парку:
- виставки з фондів краєзнавчого та художнього музеїв; майстрів народного мистецтва, колекціонерів, робіт вихованців Палацу дітей та юнацтва, фотовиставки;
- малюнки художників «Миттєвий портрет»
- «фейс-арт»
- Танцювальні та художні майстер-класи
- Фото-приколи
- Вуличні музиканти
- Ретро-зачіски тощо
24 червня:
Площа біля Літнього театру в ЦПКіВ ім. М.Горького
15:00-22:00 – Концертна та конкурсна програма «День молоді» (організатор Міський Палац мистецтв)
Площа Театральна
19:00-21:00 – Батли від Вінницьких танцювальних студій міста
вул. Козицького (біля Вежі)
17:00-18:00 – молодь Вінниці презентує Міста-побратими