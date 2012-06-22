Що, коли і де буде на 75-річчя парку та День молоді

Вихідними на вінничан чекає два свята, - 75-ти-річчя Центрального парку культури та відпочинку імені Горького (23 червня) та День молоді (24 червня)

Городяни мають прекрасну нагоду провести цікаве дозвілля.

23 червня:

Майдан «Водограй»:

12:00 – 17:30 вело та самокатні перегони для малюків, конкурси для дітей, спортивні ігрища та змагання для дорослих;

12:00 – 20:00 виставки та майстер-класи майстрів народного мистецтва

13:00 – 18:00 Концертно-розважальні програми за участю клоунів водного цирку «Рів’єра», акторів театру на ходулях «Highlights» та театру ляльок-велетнів «Алекін», дитячих творчих колективів та окремих виконавців

20:00 – 22:00 Танцювальна програма «Для тих, кому за…»

Центральна арка парку, майдан пам’ятника М.Горькому:

12:00 – 19:00 виставки з книжкових фондів бібліотеки ім. Тімірязєва, виставка голубів, декоративних птахів, котів

13:00 – 18:00 турніри з настільних видів спорту «Нью-Васюки по Вінницьки» (шахів, шашок, доміно, нардів); турніри з волейболу, баскетболу, дартсу, флорболу

Майдан біля Літнього театру

15:30 «Солдатський привал» - пригощання солдатською кашею

18:00 – 20:00 Урочисте відкриття та велика концертна програма

20:00 – 22:00 Молодіжна дискотека в ретро-стилі, Святковий феєрверк

Алеї парку:

- виставки з фондів краєзнавчого та художнього музеїв; майстрів народного мистецтва, колекціонерів, робіт вихованців Палацу дітей та юнацтва, фотовиставки;

- малюнки художників «Миттєвий портрет»

- «фейс-арт»

- Танцювальні та художні майстер-класи

- Фото-приколи

- Вуличні музиканти

- Ретро-зачіски тощо

24 червня:

Площа біля Літнього театру в ЦПКіВ ім. М.Горького

15:00-22:00 – Концертна та конкурсна програма «День молоді» (організатор Міський Палац мистецтв)

Площа Театральна

19:00-21:00 – Батли від Вінницьких танцювальних студій міста

вул. Козицького (біля Вежі)

17:00-18:00 – молодь Вінниці презентує Міста-побратими