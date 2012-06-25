Барчанам під вибори призначили нового керівника району

Президент України Віктор Янукович своїм розпорядженням № 124/2012-рп від 22 червня призначив Головою Барсько райдержадміністрації призначено Геннадія Лука.

Розпорядження міститься на офіційному Інтернет-представництві Президента.

До призначення головою Барської райдержадміністрації Г. Лук працював заступником голови райдержадміністрації в тому ж районі.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, в березні прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу щодо голови Барської районної ради Ольги Помилуйко, яку правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві за передачу в оренду частини приміщення районного центру дозвілля.

Новим головою райради депутати обрали Миколу Радіонова, чинного голову райадміністрації, після чого Президент 8 травня звільнив його з посади голови Барської РДА.