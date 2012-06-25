Скупниці пір’я і брухту вкрали в діда останні гроші

Працівники міліції по "Гарячих слідах" затримали трьох жінок, які під приводом купівлі пір’я та металобрухту викрали з дому пенсіонера 1 300 гривень.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

До Чернівецького райвідділу міліції звернувся 77-річний житель одного з сіл району з повідомленням про те, що у нього з будинку зникли гроші в сумі 1300 гривень.

Літній чоловік розповів міліціонерам, що кілька хвилин тому до нього заходили три жінки, які пропонували йому продати пір’я, металобрухт або медалі. Така пропозиція підзаробити чоловікові дуже сподобалася, і він одразу побіг до господарського приміщення шукати непотрібний металобрухт. При цьому жінки поцікавилися, чи зможе пенсіонер дати здачу з крупних купюр. Чоловік відповів, що зможе. Поки пенсіонер з двома жінками оглядали в сараї металобрухт, третя шукала в будинку гроші. На столі під скатертиною зловмисниця знайшла 1300 гривень, які заховав дідусь.

Заробивши кілька гривень, дідусь поніс їх до схованки. Коли він підняв скатертину і побачив, що усі його заощадження зникли, зрозумів, що його обдурили, та зателефонував до міліції.

Як розповів начальник Чернівецького райвідділу міліції Іван Костюк, потерпілий повідомив, що жінки поїхали на старенькій «шестірці». За п'ятнадцять хвилин на автодорозі біля села Борівка Чернівецького району даний автомобіль був зупинений працівниками ДАІ.

У салоні автомобіля крім 28-річного водія, знаходилися усі три жінки віком 38, 45 та 50 років, підозрювані у скоєнні крадіжки грошей.

Пояснивши причину зупинки, працівники міліції запропонували затриманим проїхати до райвідділу міліції Одна з затриманих у скоєнні крадіжки зізналася та добровільно віддала гроші, викрадені у дідуся.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України "Крадіжка", яка карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.