Могилів-Подільські «регіони» почистили під вибори

Наприкінці минулого тижня відбулась ІХ конференція Могилів-Подільської районної організації Партії регіонів, на яку прибуло 29 делегатів первинних організацій, депутати районної та сільських рад, представники засобів масової інформації.

В роботі конференції взяли участь керівник Вінницького обласного виборчого штабу, як визначив його статус партійний сайт, Олексій Гаврилов та голова РДА Михайло Вдовцов.

Як повідомив сайт Вінницької обласної організації ПР, «на порядок денний конференції були винесені питання роботита завдань первинних осередків Партії регіонів, організації проведення виборів Народних депутатів України. Також на конференції обговорювали передвиборчупрограмуПартії регіоніві обирали делегатів на ХІХ конференцію Вінницької обласної організації Партії регіонів».

І раптом «в ході конференції додатково було внесено питання про необхідність переобрання голови Могилів-Подільської районної організації Партії регіонів». Ним став голова райдержадміністрації Михайло Вдовцов.

Йому партійна посада перепала у спадок від Миколи Гоцуляка, якій після звільнення з посади голови РДА пішов працювати заступником Могилів-Подільського мера Петра Бровка.

«Працює в місті – тому й займатиметься партійними справами міста», - прокоментував УНІАН-Вінниччина кадрову ротацію в партії Олексій Гаврилов, - «він же раніше, до того, як очолити районну парторганізацію, керував міською». Проте наразі про «переведення» Гоцуляка на посаду голови міськорганізації ПР не йдеться. «Вирішуватимуть місцеві партійці», - каже Гаврилов.

Тим часом усунення Миколи Гоцуляка від керівництва районними регіоналами дехто місцевих партійців пов’язав саме зі зближенням останнього з Петром Бровком. А що той останнім часом особливою прихильністю обласного керівництва, в тому числі, партійного, не користується, видно неозброєним оком. Перевірки силовиків, скандальна скарга на Калетніка, який начебто «пресує» за ймовірну співпрацю з людьми Порошенка…

Скидають баласт?