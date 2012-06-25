Податкова міліція «трусить» держпідприємства за тендерні махінації

Тендери та цільова допомога з держбюджету є головними способами відмивання державних коштів, відтак сили податкової міліції як служби, що стоїть на захисті державного бюджету країни від фінансово-економічних посягань, зосереджені на цих напрямках.

Як повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська, за 5 місяців 2012 року працівниками підрозділів боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації податкової міліції Вінниччини викрито 9 злочинів, з них 5 скоєно переможцями державних закупівель, ще 4 – замовниками послуг за державний кошт.

Так, порушені кримінальні справи за фактами зловживання службовим становищем та привласнення державних коштів посадовими особами спиртозаводу на Вінниччині, які без проведення необхідних тендерних процедур закупили партію меляси, а також замовили послуги по перевезенню спирту.

Крім того, незаконно була завищена вартість придбаного, в результаті чого бюджет загалом не дорахувався більше 4 мільйонів гривень.

На сьогодні до суду передано 3 кримінальні справи, відшкодовано збитків на суму 420 тисяч гривень, накладено арешти на загальну суму понад 35 млн. грн.

