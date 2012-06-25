Молодь нав‘язала прапори на стовбури дерев

Сквери та парки Вінниці місцева молодь прикрашає в'язаними прапорами різних країн світу. Таку ідею ініціювали в Центр підліткових клубів «Універ»ї.

- За два дні встигла зв'язати два прапори. Перший – Великобританії. Його довжина 2 метри, шириною 80 сантиметрів. Знадобилося шість мотків акрилових ниток. В'язала крючком. Другий прапор - Молдови, - розповіла Gazeta.ua Віра Болієва, директор підліткового клубу.

На День Молоді, який святкувався 24 червня, вінничани вирішили прикрасити дерева шістьма прапорами: Америки, Великобританії, Туреччини, Росії, Молдови та Польщі. Сьомий – український.

- Обрали саме ці країни, бо Вінниця має там міста-побратимами, - зауважив організатор акції Максим Галінський.

Над проектом працює 10 студентів. Гроші на нитки шукали самостійно.

- Деякі знаходили спонсорів. Допомогли і з міського відділу туризму молоді та спорту, - додав Галінський.

Плетеними прапорами вінничани вирішили привітати з Днем Молоді однолітків-іноземців.

- Розмістимо фото та відео в інтернеті. Так запрошуємо їх до нас у гості, - продовжив організатор.

До наступного року вінницькі активісти запланували сплести прапори всіх країн світу. Наразі переживають, аби перехожі не вкрали з дерев їхні вироби.

