Парковий турнір виграли юні шахісти з ... Росії

На місці колишнього літного шахового павільйону у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького пройшов відкритий турнір з шахів серед юнаків, присвячений Дню молоді і 75-річчю парка. На старт вийшли 16 учасників, двоє з яких приїхали з Росії.

Зрозуміло, не спеціально на наші змагання, а на канікули до бабці.

Спортивна підготовка юних російських шахістів виявилась кращою за вінницьку. Першим зі 100-відсотковим результатом фінішував (5 очок з 5 можливих) Олександр Ковальчук (Тольятті), другим став Микита Машковцев (Москва), фіналіст першості російської столиці серед наймолодших спортсменів.

Перші два місця серед дівчат посіли учасниці нещодавнього чемпіонату України серед дітей до 8 років у Іллічівську: віце-чемпіонка Вінниччини Віка Швець і чемпіонка області Катя Дищук.

Організатором змагання виступила ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, а головним суддею був голова обласної шахової федерації Сергій Кормановський. За їх сприяння жодна дитина не пішла додому без призу чи хоча б без грамоти.



