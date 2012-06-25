"Свобода" відзначила День скорботи наїздом на комуністів

22 червня 2012 року Вінницька міська організація Всеукраїнського об'єднання "Свобода" у Вінниці на Театральній площі провела інформаційну виставку під назвою "Комунізм = смерть", яку присвятили темі початку радянсько-німецької війни і розгортанню комуністичних репресій в Україні.

На інформаційно-роз'яснювальних стендах було розміщено інформацію про геноцид, влаштований на Вінниччині в 30–40 рр., розстріли НКВД у Вінниці, в тому числі на початку війни.

За задумом організаторів виставки, експоновані фото- та інші документи мали не меті "спростування совєцьких міфів про так звану "Велику Вітчизняну війну" і розкриття правди про сталінські репресії на Вінниччин", - повідомила прес-служба Вінницької обласної організаці ВО "Свобода".