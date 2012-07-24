Засуджені змагались з 12-разовим чемпіоном області з шахів

Ось уже 46 років поспіль 20 липня весь світ відзначає Міжнародний день шахів.

З метою популяризації гри серед засуджених, закріплення дружніх стосунків та визначення найсильніших 20 липня 2012 року в установах виконання покарань Вінницької області відбулись шахові змагання серед утриманців виправних установ.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина ШАПОВАЛОВА.

Даний захід відбувся за участю відомого у регіоні майстра спорту міжнародного класу, 12-разового чемпіону області серед чоловіків, президента Федерації шахів Вінниччини Миколи Боднара.

Суддя національної категорії Микола Боднар розпочав зустріч з історії свята, розповів про досягнення земляків Сергія Федорчука та Іллі Нижника як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях і поцікавився про наявність професійних гравців із зазначеного виду спорту. Попри те, що серед учасників гри всі були аматори, це не злякало останніх позмагатися з майстром своєї справи - охочих виявилось досить багато.

У ході шахових «баталій» Микола Боднар був приємно вражений – в більшості випадків рівень підготовленості осіб, які змагались, відповідає ІІ і ІІІ розряду. Під час гри засуджені задавали багато питань про шахове життя, шляхи вирішення задач, цікавились «хитрощами» настільної гри, про що Микола Боднар розповідав з щирістю. Спілкування було легким та невимушеним.

По завершенню змагань було визначено найкращих та нагороджено їх грамотами.

Підсумовуючи результати зустрічі, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області Юрій Тимошенко зазначив, що гра в шахи сприяє розвитку позитивних людських якостей, концентрації уваги, вміння долати труднощі, планувати власні дії та логічно мислити, тому потрібно збільшувати бажаючих опановувати шахову дошку, а на завершення додав слова чемпіона світу з шахів Тигирана Петросяна про те, що «… ніхто не пожалкує про час, відданий шахам, адже вони допоможуть у будь-якій професії…».