Дітям у книгарні "Є" безкоштовно покажуть фільм

Книгарня «Є» запрошує дітей 6-12 років на читання «Канікули Малого Ніколя», які відбудуться 28 серпня о 17:30.

Школа – це місце, де здобуваються знання. Але крім цього – це ще й місце неймовірних пригод, які трапляються чи не щодня. Маленький хлопчик Ніколя разом зі своїми друзями навчається у французькій школі, до того ж у його класі – одні хлопчики! Хлопчики разом вчаться, граються, відпочивають, а на додачу ще й встигають у процесі цього всього регулярно влаштовувати бійки. А ще в них, як і в усіх школярів, бувають канікули, на яких вони так само не розлучаються і бешкетують досхочу.

Тих, хто тільки-тільки збирається до школи, а також досвідчених першо-, друго-, третьо-, четверто-, п’яти- та шестикласників запрошуємо разом з батьками поринути у цікавий світ найпопулярнішого дитячого персонажа французької літератури. Наївний і добрий гумор, м’яка іронія та повчальність книжок Рене Ґосіні та Жан-Жака Сампе, авторів «Малого Ніколя», цікаві як малечі, так і дорослим в усьому світі.

По завершенні дитячих читань можна буде переглянути фільм «Малий Ніколя» в рамках «Літніх кіновечорів».

У Ніколя щасливе життя: люблячі батьки і вірні друзі з величезним запасом жартів та витівок. Одного разу хлопчик дізнається, що у його однокласника народився брат, який одразу ж забрав усю увагу батьків собі. Ніколя починає панікувати, що у нього теж може з’явитися братик, і мама з татом обов’язково про нього забудуть. На підтвердження своїх підозр він чує розмову, з якої робить висновок, що його мама вагітна! Тоді Ніколя з друзями розробляє план, як уникнути появи малюка в його будинку...

Фільм «Малий Ніколя» Лорана Тірара є першою екранізацією популярної у Франції серії книжок Рене Ґоссіні про хлопчика Ніколя та його друзів. Актори у фільмі дібрані з максимальною відповідністю до ілюстрацій Жан-Жака Сампе.

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.