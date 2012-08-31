Переможцям ВІННІЦІАнського фестивалю «Золотих Летючих Слонів»

В суботу у Вінниці відбудеться закриття ВІННІЦіАнського фестивалю комедійного та пародійного кіно.

Журі 9 вересня визначить переможців, яким буде вручено головні призи фестивалю - «Золотих Летючих Слонів».

Як повідомив координато фестивалю - директор міського палацу мистецтв «Зоря» Євген Майданник, цього річ на фестиваль надійшло близько сотні робіт, із яких відібрали для показу 28, автори яких представляють 11 країн світу.

Родзинкою цьогорічного фестивалю стала новація, - запровадження номінацій«Short, побери», в якій змагались автори короткого відео(до 10 хвилин), а також «Веселий Cover» - номінація ім.. Еміля Горовця, нашого земляка, котрий першим в СРСР почав виконувати кавер-версії світових хітів.

За словами Євгена Майданика, на закриття фестивалю приїдуть відомі комедійні режисери та артисти, фільми котрих цього річ святкують ювілей. Зокрема, народний артист України Володимир Горянський, народна артистка Росії режисер Алла Сурікова(«Людина з бульвару капуцинів»), заслужений артист Росії Борис Смолкін, - він же дворецький Костянтин у «Моїй прекрасній няні», довічна кавказька полонянка Наталя Варлей, а також заслужений діяч мистецтв України Анатолій Борсюк, заслужений артист України Євген Чепурняк і екс-соліст «і композитор групи «КОРНИ» Олександр Асташонок.

Організатори фесту обіцяють, що церемонія закриття наживо транслюватиметься в Інтернеті.