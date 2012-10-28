На виборчому окрузі Калетніка виборцям видають бюлетені без паспортів

На Вінниччині в Оратівському районі по виборчому округу №18, члени дільничної виборчої комісії №050887 видають бюлетені без паспортів.

Про це повідомляє прес-служба Громадської мережі ОПОРА.

За повідомленням короткотермінового спостерігача Громадянської мережі ОПОРА таких людей було вже четверо.

На зауваження спостерігача ОПОРИ з приводу таких дії, голова комісії відповіла: «Проголосували, то й добре. Не втручайтеся».

Крім того, у Тростянецькому районі (виборчий округ №17) член дільничної комісії №051163 одному виборцю видав бюлетень за пред’явленням ксерокопії паспорта.

Нагадаємо що, по виборчому округу №18 балотується діючий депутат Верховної Ради від фракції Партії регіонів та одночасно ректор Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік. При цьому Калетніка у депутати висунула Вінницька облорганізація ПР, але він зареєструвався, як самовисуванець.