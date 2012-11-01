Меморіал вінницького рекордсмена світу виграли київські важкоатлети

У Вінниці за підтримки обласного відділення НОК України пройшли відкриті Всеукраїнські змагання з важкої атлетики пам’яті екс-рекордсмена світу Анатолія Житецького, заслуженого тренера України. До речі, на турнірі були присутні син і онука легенди вінницького спорту.

Спортсмени змагались у спорткомплексі «Колос». За медалі боролися збірні Хмільницької, Київської, Рівненської, Вінницької областей і команда міста над Бугом. За рівнем майстерності учасників турнір, за словами організаторів, практично не поступався чемпіонатам України.

Офіційного командного заліку не було. Але найбільше нагород серед усіх збірних вибороли представники Київщини.

Збірна господарів, до складу якої входили провідні вихованці ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету і обласної ДЮСШ «Колос», завоювала на цьому змаганні низку нагород різного гатунку.

– Найсильнішою важкоатлеткою турніру (за абсолютними показниками у порівнянні з іншими учасницями) стала вихованка нашої школи Вікторія Поліщук, яка виступала у ваговій категорії 75 кг, – розповів директор МДЮСШ № 5 Іван Бондарчук. – Чемпіонами також стали наші важкоатлети Євген Козлов (69 кг) і Сергій Мельник (105 кг).