Зленко вважає, що єдинників побільшало завдяки податківцям

Якщо на 1 листопада 2011 року у податкових органах області на обслуговуванні перебувало понад 39,3 тис. платників єдиного податку (в т.ч. майже 36 тисяч фізичних та більш ніж 3,3 тисячі юридичних осіб), то наразі на Вінниччині діють 44383 платника єдиного податку. З них понад 40,5 тисяч фізичні та 3,8 тисяч юридичні.

Таку динаміку росту констатувала голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко під час зустрічі з представниками громадськості.

Пані Зленко вважає, що збільшення кількості єдинників у регіоні є беззаперечним свідченням очевидності позитивних змін податкового законодавства та якісної реалізації зусиль податкової служби, спрямованих на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу та поліпшення сервісних умов його обслуговування..

За її словами, позитивні зрушення та зміни законодавчої бази, зокрема, у вигляді збільшення кількості груп платників єдиного податку, дозволили наростити і надходження до місцевих бюджетів.

Зокрема, за січень-жовтень 2012 року сума єдиного податку склала 119 млн. 947,5 тис. грн. (у т.ч. 94995,8 тис. грн. від юридичних та 24951,7 тис. грн. від фізичних осіб), що у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для поліпшення бізнес-середовища для малого та середнього підприємництва наразі уряд ініціює зниження ставок єдиного податку для окремих категорій підприємців з 7-10% до 5-7%, перехід із квартальної на річну звітність, а також запровадження електронної документації.