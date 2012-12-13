Справу за позовом директора «Гостевії» «про честь і гідність» призупинили

Вчора у Вінницькому міському суді відбулося засідання у цивільній справі за позовом директора розважального комплексу «Гостевія» Олега Гладька та його доньки до подружжя Миколи та Тетяни Школа про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

Йдеться про те, що, на думку позивачів, подружжя поширило недостовірну інформацію, розповідаючи журналістам про стрілянину, вчинену п. Гладьком та конфліктні стосунки зі своїм сусідом до та після згаданого інциденту.

Сума позовних вимог Гладьків до подружжя Школа - 650 тисяч гривень. З них 400 тисяч - це матеріальна шкода, яку, як ідеться в позовній заяві, завдано О. Гладьку «внаслідок піар кампанії відповідачів». «Саме таких збитків він зазнав внаслідок того, що деякі його партнери та контрагенти відмовилися співпрацювати із ним через його «непорядність, злочинну і злодійську поведінку» ретельно висвітлені відповідачами в засобах масової інформації», - йдеться у позовній заяві.

За клопотанням представника відповідачів адвоката Сніжани Чубенко, яка водночас представляє інтереси подружжя Школа у кримінальній справі щодо стрілянини, суд ухвалив провадження по цивільній справі за позовом О.Гладька призупинити до набуття сили рішення суду за кримінальною справою, порушеною за фактом стрілянини. Адвокат відповідачів просив призупинити провадження, позаяк слухання справи може порушити таємницю слідства по кримінальній справі, а рішення суду «по криміналу» може вплинути і на розгляд цивільної справи.

Як повідомила УНІАН-Вінниччина адвокат відповідачів Сніжана Чубенко, 21 березня 2012 року слідчим слідчого управління УМВС України у Вінницькій області капітаном міліції Лижавським булорозглянуто заяву М. Школи від 14.03. 2012р та від 15.03.12 про нанесення йому тілесних ушкоджень. Відповідною постановою Миколу Школу було визнано потерпілим і 21 ж березня слідчим було винесено постанову про порушення кримінальної справи за фактом хуліганських дій відносно О.Гладька із застосуванням спеціального пристосування для нанесення тілесних ушкоджень за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 14 березня у приватному секторі по вулиці Анастасії Медвідь між двома сусідами відбувся конфлікт, в результаті якого один із них отримав три поранення.

Директор відомого вінницького розважального комплексу «Гостевія» стріляв у льотчика, батька п’яти дітей. Останнього із важкими пораненнями – госпіталізовано.

Внаслідок з’ясування стосунків між двома сусідами – військовим пенсіонером та солідним підприємцем - проникаючі поранення гумовими кулями отримав 56-річний Микола ШКОЛА, колишній пілот цивільної авіації, а зараз пенсіонер і приватний підприємець.



Що сталося, потерпілий Микола ШКОЛА розповів кореспонденту «УНАН-Вінниччина».

Я працював у садку. У дворі Гладьків була жінка (їхня домогосподарка, чи хто вона в них), яка завжди прибирає. Я сказав, що в мене в дворі недопалки з їхнього боку. Вона відповіла, що в них ніхто не палить. Потім проходила донька Олега ГЛАДЬКА, років шістнадцяти. Неодноразово всі бачили, як вона купує цигарки в магазині. Я зробив дівчині зауваження, щоб не кидала нам у двір недопалки, на що вона відповіла, що не курить. Десь через годину, приблизно о 14-й, на «Мерседесі» приїхав сусід Олег ГЛАДЬКО з дружиною. Сказав, що в них ніхто не палить і ніхто не кидав до нас недопалки. А я ще сказав, що сніг, який падає з їхнього даху, поламав нашу малину. Він погодився, але порадив пересадити. Я кажу: «Чого ж я маю пересаджувати?» Були погрози: «Ти бомжара, я тебе вб’ю, пристрілю, будеш працювати на мене, в мене все куплено».

Потім він вийшов з машини, схопив мене за плече і вдарив по обличчю. Я кажу: «Чого руки розпускаєш?!» Він сідає в машину, бере пістолет. Коли він цілився, я почав втікати. Перший постріл був у спину, другий в плече, третій влучив десь в будинок… У мене на плечі глибока рана, на спині трохи менша. Коли приїхала швидка, то з рани вилазило м’ясо і виштовхало одну кулю. (Микола ШКОЛА показує рани і кулю).

Розповідь продовжує дружина потерпілого Тетяна ШКОЛА

- Ми проживаємо на вулиці Анастасії Медвідь у приватному секторі, будинок належить нашій сім’ї з 1955 року. У 2005 р. у нас з’явився новий сусід – Олег Степанович Гладько, який на даний момент є власником готельного комплексу «Гостевія». При подальшій побудові його будинку ми випадково дізналися, що наша земля віддана йому в оренду і через два тижні вже мала відбутися приватизація нашої ділянки...»

За словами Тетяни ШКОЛИ, судова тяганина з сусідом у них триває з 2005 року, зараз позов проти ГЛАДЬКА теж перебуває у Верховному Суді, а в 2008 році проти сусіда і його матері за підробку документів була порушена кримінальна справа, яка не просувається, але й не закрита.

«Через це, - каже дружина потерпілого, - у нас неодноразово були конфлікти, були погрози: «Я вас знищу»... Ми свою ділянку відсудили, також ГЛАДЬКО судиться з заводом «Аналог», з яким межує його земельна ділянка. Кажуть, завод вже теж виграв суд.

Вчора мій чоловік у садку підрізав дерева, я в цей час була в будинку, розмовляла по телефону і підійшла до вікна. Дивлюся: заходить до нас Олег ГЛАДЬКО. Я не знала, що чоловік зробив зауваження його доньці. Бачу: підіймається його рука, і в руці пістолет. Почула три постріли. В будинок залетів чоловік з криком: «Викликай швидку!». Я зрозуміла, що стрілянина. У чоловіка зі спини і з руки тече кров. Одразу викликали «швидку» і міліцію. «Швидка» надала першу допомогу, після чого чоловіка одразу госпіталізували. В лікарні прооперували, дістали гумові кулі. Рани дуже глибокі. При нас міліція опитувала двох сусідів, які бачили, як Олег ГЛАДЬКО сідав в машину з пістолетом. На виклик прибуло, як на диво, дуже багато міліції. Сусіди, кажуть, більше 7 машин...»

«У нас п’ятеро дітей, ми боїмося за них, - каже подружжя Школів. - Ми б хотіли, щоб порушили кримінальну справу і щоб сусід відповідав перед законом. Поки що статус потерпілого нам не надали. Сказали, що все вирішить дільничний…»

Директор розважального комплексу «Гостевія» Олег Гладько, який зробив три постріли у свого сусіда льотчика Миколу Школу, тоді прокоментував ситуацію щодо стрілянини 14 березня по вулиці Анастасії Медвідь.

«Близько третьої години дня я під’їхав до власного будинку. До мене підійшов сусід Микола Школа, який почав скаржитися на те, що наша родина засмічує його прибудинкову територію «бичками». Розпочалася конфліктна ситуація. Він знайдений один недопалок пообіцяв засунути мені в рота. Потім взяв молоток і вдарив по лобовому склу автівки. В свою чергу я витягнув пістолет, на який мені держава дала право, і здійснив три постріли в нього. Це був самозахист», - коментує відомий бізнесмен Олег Гладько. За його словами, конфлікт між сусідами триває п’ять років. Він вважає, що застосування зброї проти сусіда – це самооборона, захист сім’ї.

«На сьогоднішній день я не знаю, чи порушена проти мене кримінальна справа. А навіть якщо і буде порушена, то я готовий у суді доводити, що це був самозахист». Окрім цього, Олег Гладько повідовим УНІАН-Вінниччина, що планує звертатися до мера та комунальних служб міста, аби вони навели порядок у їхньому приватному секторі.