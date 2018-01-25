На окуповані території Донбасу їде черговий путінський "гумконвой"

Росія відправила на тимчасово окуповані території Донбасу черговий так званий «гуманітарний конвой».

Як повідомляється на сайті МНС РФ, сьогодні вранці «гуманітарна колона МНС Росії досягла пунктів пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган» на російсько-українському кордоні».

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У відомстві стверджують, що «всі автомобілі колони пройшли всі необхідні митні процедури відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів».

Після проходження процедури перевірок автомобілі попрямували до Донецької і Луганської областей.

Також стверджується, що автомобілі колони доставлять «жителям Донбасу більш як 400 тонн гуманітарного вантажу, який складається з дитячих продуктових наборів».

«Далі його буде розподілено відповідними організаціями по соціально важливих об'єктах, зокрема й об'єктах охорони здоров'я для потреб і лікування місцевого населення», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росія з серпня 2014 року направляє на тимчасово окуповані території Донбасу так звані «гуманітарні конвої».

Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».