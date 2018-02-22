На окупований Донбас прибули 200 російських офіцерів - штаб АТО

За інформацією розвідки, це, ймовірно, представники регулярних військових формувань РФ, яких розмістили на полігоні «Східний» поблизу Мануйлівки.

На тимчасово окуповану територію Донбасу в район населеного пункту Мануйлівка прибули близько 200 російських офіцерів. Про це йдеться у повідомленні штабу АТО у Facebook.

Читайте такожРосія відправила на окупований Донбас черговий "гумконвой"«Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас. Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями, нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж - близько двох сотень старших офіцерів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні «Східний» поблизу Мануйлівки.

«Очевидно, після "акліматизації" вони замінять інших воєнних злочинців, які на ротаційній основі перебувають на посадах у так званих з'єднаннях та військових частинах незаконних збройних формувань», - припускають у штабі АТО.