Екс-ватажка "ЛНР" Плотницького спробували знайти в російському СІЗО "Хрести"
10:00, 26 лютого 2018Війна
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Громадська наглядова комісія не знайшла екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького в петербурзькому СІЗО "Хрести".
Ігор Плотницький / REUTERS
Колишній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький не перебуває в СІЗО №1 в Санкт-Петербурзі "Хрести".
Про це в "Хрестах" повідомили члену Громадської спостережної комісії (ОНК) Роману Ширшову, розповів він "Дождю".
Читайте такожУ СБУ розповіли, куди втік Плотницький після перевороту в "ЛНР""Я сьогодні туди (в СІЗО №1 в Петербурзі. — Ред.) заходив і список людей надав, з якими хотів поспілкуватися. Сказали, що Плотницького немає", — сказав Ширшов.
За його словами, він має намір зателефонувати до ФСВП. "Може, він перебуває в іншому закладі", — зазначив Ширшов.
Про те, що Плотницький перебуває в "Хрестах", повідомив в опублікованому 19 лютого інтерв'ю колишній помічник першого ватажка "ЛНР" Валерія Болотова Владлен Заруба.
"Він живе в "Хрестах" зараз. І дає дуже хороші свідчення", - заявив він.
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