Екс-ватажка "ЛНР" Плотницького спробували знайти в російському СІЗО "Хрести"

10:00, 26 лютого 2018
Війна
2724 0
Ігор Плотницький / REUTERS

Про це в "Хрестах" повідомили члену Громадської спостережної комісії (ОНК) Роману Ширшову, розповів він "Дождю".

Читайте такожУ СБУ розповіли, куди втік Плотницький після перевороту в "ЛНР""Я сьогодні туди (в СІЗО №1 в Петербурзі. — Ред.) заходив і список людей надав, з якими хотів поспілкуватися. Сказали, що Плотницького немає", — сказав Ширшов.

За його словами, він має намір зателефонувати до ФСВП. "Може, він перебуває в іншому закладі", — зазначив Ширшов.

Про те, що Плотницький перебуває в "Хрестах", повідомив в опублікованому 19 лютого інтерв'ю колишній помічник першого ватажка "ЛНР" Валерія Болотова Владлен Заруба.

"Він живе в "Хрестах" зараз. І дає дуже хороші свідчення", - заявив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Плотницький у Москві#Плотницький у СІЗО