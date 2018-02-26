Екс-ватажка "ЛНР" Плотницького спробували знайти в російському СІЗО "Хрести"

Громадська наглядова комісія не знайшла екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького в петербурзькому СІЗО "Хрести".

Колишній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький не перебуває в СІЗО №1 в Санкт-Петербурзі "Хрести".

Про це в "Хрестах" повідомили члену Громадської спостережної комісії (ОНК) Роману Ширшову, розповів він "Дождю".

Читайте такожУ СБУ розповіли, куди втік Плотницький після перевороту в "ЛНР""Я сьогодні туди (в СІЗО №1 в Петербурзі. — Ред.) заходив і список людей надав, з якими хотів поспілкуватися. Сказали, що Плотницького немає", — сказав Ширшов.

За його словами, він має намір зателефонувати до ФСВП. "Може, він перебуває в іншому закладі", — зазначив Ширшов.

Про те, що Плотницький перебуває в "Хрестах", повідомив в опублікованому 19 лютого інтерв'ю колишній помічник першого ватажка "ЛНР" Валерія Болотова Владлен Заруба.

"Він живе в "Хрестах" зараз. І дає дуже хороші свідчення", - заявив він.