Сьогодні вздовж усієї лінії зіткнення в зоні АТО зберігається режим тиші - штаб

Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСБУ виявила на Донбасі заборонену протипіхотну міну російського виробництва

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, опублікованому на сторінці у Facebook.

"Станом на 18.00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано. Підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", - повідомили в штабі.