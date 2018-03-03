Сьогодні вздовж усієї лінії зіткнення в зоні АТО зберігається режим тиші - штаб

22:34, 03 березня 2018
Війна
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REUTERS

Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, опублікованому на сторінці у Facebook.

"Станом на 18.00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано. Підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", - повідомили в штабі.

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