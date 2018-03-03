Сьогодні вздовж усієї лінії зіткнення в зоні АТО зберігається режим тиші - штаб
Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.
Читайте такожСБУ виявила на Донбасі заборонену протипіхотну міну російського виробництва
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, опублікованому на сторінці у Facebook.
"Станом на 18.00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано. Підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", - повідомили в штабі.