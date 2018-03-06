Шампанське відкривати рано - американський дипломат оцінив намір бойовиків дотримуватися перемир’я

Екс-посол зазначив, що оголошене припинення вогню довго не протрималося.

Абсолютне припинення вогню, оголошене на Донбасі не протрималось і години. Про це у "Твіттері" написав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

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"За повідомленням український військових «абсолютне припинення вогню» так званими Донецькою та Луганською «народними республіками» було порушено через години після початку, так як керовані Росією сили обстріляли українські позиції", - наголосив Пайфер.

Він скептично оцінив наміри ОРДЛО дотримуватись оголошеного напередодні перемир’я. "Так звані Донецька та Луганська «народні республіки» оголосили «абсолютне припинення вогню» з 5 березня на сході України. На основі минулого дотримання припинення вогню, шампанське відкривати ще рано", - написав Пайфер.