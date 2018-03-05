Бойовики тричі порушили перемир’я, одного українського бійця поранено – штаб

Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Російсько-окупаційні війська порушили оголошене з 00.01 5 березня перемир’я, здійснивши три прицільні обстріли позицій Збройних сил України.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 5 березня 2018 року, унаслідок ворожого вогню поранень зазнав один військовослужбовець ЗСУ.

«Незважаючи на спільне рішення Тристоронньої контактної групи щодо перемир’я, російсько-окупаційні війська сьогодні не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж дня загарбники здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО», - поінформували у штабі.

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На Луганському напрямку, сказано у зведенні, окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО поблизу Щастя. З мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького.

Як повідомляв УНІАН, про встановлення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.01 5 березня було домовлено учасниками Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі 28 лютого у Мінську.