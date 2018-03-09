За останній місяць в "ЛДНР" в'їхали близько 100 російських снайперів – Жебрівський

21:19, 09 березня 2018
Війна
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Жебрівський розповів про появу сотні російських снайперів в окупованих районах Донбасу / фото УНІАН

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Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Якщо сьогодні на лінії розмежування, в принципі, не так багато обстрілів із засобів ураження, які заборонені Мінській угоді, то снайпери - за минулий місяць їх десь 100 зайшло на територію "ДНР" і "ЛНР", - як самі стріляють, так і навчають місцевих орків", - зазначив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, учасники Тристоронньої контактної групи 28 лютого домовилися про встановлення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.01 5 березня, однак російсько-окупаційні війська кожного дня порушують перемир'я.

Зокрема, сьогодні вночі в зоні АТО від кулі снайпера російсько-окупаційних військ загинув боєць Національної гвардії Юрій Луговський, 1994 року народження.

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Теги: #бойовики#війна на Донбасі