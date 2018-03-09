Доба в АТО: внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

На Луганському і Донецькому напрямках противник вів вогонь з гранатометів і мінометів.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

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Зокрема, на Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського, зазначили в прес-центрі.

А на Донецькому напрямку "наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів".

"Загалом, минулої доби, агресор провів три обстріли позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за Україну.