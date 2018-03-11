Доба в АТО: один військовий загинув, ще двоє – дістали поранення (відео)

Обох поранених доправлено до військово-медичної установи, їм надається необхідна допомога.

Минулої, доби 11 березня, на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє – дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожЗа останній місяць в "ЛДНР" в'їхали близько 100 російських снайперів – ЖебрівськийЗазначається, що бойовики зривають домовленості щодо припинення вогню: від початку доби зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по українських укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці один військовослужбовець зазнав поранення.

На Донецькому напрямку, попри тишу, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один військовий отримав осколкові поранення під час перевірки мінного поля.

Зазначається, що обидва поранені оперативно доправлені до військово-медичної установи. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.