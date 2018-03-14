Через ворожий обстріл в АТО постраждав один український військовий

На Донецькому напрямку окупанти застосували проти ЗСУ міномети.

Минулої доби, 13 березня, російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ на Донбасі. Унаслідок ворожого вогню один український боєць отримав бойову травму.

Читайте такожЗниження кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі пов'язане з президентськими виборами в РФ - ІСЯк повідомляє у Facebook прес-центр Штабу АТО, на Луганському напрямку противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети біля населеного пункту Луганське, а позиції поруч з Артемовим обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям сил АТО неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстрілялм захисників шахти Бутівка.

«Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойову травму. Його доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний», - зазначається у повідомленні.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.