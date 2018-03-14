Ще 799 добровольців були поранені.

З початку війни на сході України загинули 232 українських добровольця.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив сьогодні під час урочистостей, присвячених Дню українського добровольця.

«Добро, поєднане з волею, – це про вас! Мужність, честь, слава – це все про вас, добровольці. За час війни 232 добровольця загинули, 799 отримали поранення. Це кожен восьмий доброволець. Це багато наших друзів», – сказав Аваков.

Він нагородив добровольців орденами «За мужність», медалями «Захиснику вітчизни» та відомчими відзнаками. Більш як 50 військовослужбовців отримали відзнаки за наказом президента України та міністра внутрішніх справ.