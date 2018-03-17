Росія знімає фейкові відеоматеріали про війну на Донбасі – розвідка
Російські військові пропагандисти готують чергові фейкові відеоматеріали антиукраїнського спрямування про нібито неправомірні дії Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях Донбасу та лінії зіткнення.
Про це під час прес-брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.
«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Центром інформаційного протиборства Південного військового округу ЗС РФ, що в Новочеркаську, розпочато підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу», - сказав він.
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За словами речника, один із фейковий відеороликів знімався в районі Новоазовська (Донецька область) з метою «фабрикування недостовірних повідомлень про порушення українською стороною режиму припинення вогню». У зйомці цього відеоматеріалу брали участь бойовики 1-го армійського корпусу «ДНР».
«До зйомок залучались російські ЗМІ та депутати російських окупаційних адміністрацій», - додав Праута.