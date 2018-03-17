Росія знімає фейкові відеоматеріали про війну на Донбасі – розвідка

За інформацією ГУ розвідки Міноборони України, в одному зі знятих відеороликів за участі представників російських ЗМІ та бойовики "ДНР" йдеться про нібито порушення українськими військами режиму припинення вогню.

Російські військові пропагандисти готують чергові фейкові відеоматеріали антиукраїнського спрямування про нібито неправомірні дії Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях Донбасу та лінії зіткнення. Про це під час прес-брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута. «За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Центром інформаційного протиборства Південного військового округу ЗС РФ, що в Новочеркаську, розпочато підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу», - сказав він. Читайте такожРосія продовжує здійснювати "фейкові" обстріли з боку українських позицій - СЦКК За словами речника, один із фейковий відеороликів знімався в районі Новоазовська (Донецька область) з метою «фабрикування недостовірних повідомлень про порушення українською стороною режиму припинення вогню». У зйомці цього відеоматеріалу брали участь бойовики 1-го армійського корпусу «ДНР». «До зйомок залучались російські ЗМІ та депутати російських окупаційних адміністрацій», - додав Праута.

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