Зниження кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі пов'язане з президентськими виборами в РФ - ІС
Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ обмежити обстріли підконтрольної Україні території на період підготовки та проведення виборів президента РФ.
Про це йдеться в оперативних даних групи «Інформаційний спротив», оприлюднених у Facebook.
«На Донбасі відзначається зниження інтенсивності вогневих ударів з боку російських окупаційних військ по позиціях ВСУ і населених пунктах. Це пов'язано як з досягнутими домовленостями під час переговорів Тристоронньої контактної групи, так і з директивою ГШ ЗС РФ, що надійшла на ім'я командувачів 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ, яка наказує на період підготовки та проведення виборів президента РФ обмежити нанесення вогневих ударів по позиціях українських військ і населених пунктах на підконтрольній Україні території», - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що відповідно до даної директиви ГШ ЗС РФ, всі збройні формування «ЛДНР» до 19 березня цього року переведені на посилений режим несення служби.
Як повідомляв УНІАН, у звіті місії за період з 19.30 7 березня до 19.30 8 березня, опублікованому вчора на сайті ОБСЄ, зазначалося, що СММ ОБСЄ фіксує зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.
СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області порівняно з попереднім звітним періодом. У той же час у Луганській області місія не зафіксувала жодного факту порушення.
За даними прес-центру штабу АТО, 9 березня на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних сил України, загинув один український боєць.