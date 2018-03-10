Зниження кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі пов'язане з президентськими виборами в РФ - ІС

Разом з цим, всі збройні формування «ЛДНР» до 19 березня цього року переведені на посилений режим несення служби.

Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ обмежити обстріли підконтрольної Україні території на період підготовки та проведення виборів президента РФ.

Про це йдеться в оперативних даних групи «Інформаційний спротив», оприлюднених у Facebook.

«На Донбасі відзначається зниження інтенсивності вогневих ударів з боку російських окупаційних військ по позиціях ВСУ і населених пунктах. Це пов'язано як з досягнутими домовленостями під час переговорів Тристоронньої контактної групи, так і з директивою ГШ ЗС РФ, що надійшла на ім'я командувачів 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ, яка наказує на період підготовки та проведення виборів президента РФ обмежити нанесення вогневих ударів по позиціях українських військ і населених пунктах на підконтрольній Україні території», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що відповідно до даної директиви ГШ ЗС РФ, всі збройні формування «ЛДНР» до 19 березня цього року переведені на посилений режим несення служби.

Як повідомляв УНІАН, у звіті місії за період з 19.30 7 березня до 19.30 8 березня, опублікованому вчора на сайті ОБСЄ, зазначалося, що СММ ОБСЄ фіксує зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області порівняно з попереднім звітним періодом. У той же час у Луганській області місія не зафіксувала жодного факту порушення.

За даними прес-центру штабу АТО, 9 березня на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних сил України, загинув один український боєць.