З початку доби бойовики здійснили один обстріл позицій сил АТО
19:25, 17 березня 2018Війна
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Внаслідок ворожого вогню жоден українский воїн не постраждав.
Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав \ фото УНІАН
З початку доби бойовики здійснили один обстріл позицій сил АТО на Донецькому напрямку.
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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 17 березня.
Зазначається, зокрема, що з гранатометів бойовики вели вогонь по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Опитне.
«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками», - наголосили в штабі.
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