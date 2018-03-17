З початку доби бойовики здійснили один обстріл позицій сил АТО

19:25, 17 березня 2018
Війна
816
фото УНИАН

Читайте такожПорошенко нагородив військовослужбовців у зоні АТО (фото)

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 17 березня.

Зазначається, зокрема, що з гранатометів бойовики вели вогонь по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Опитне.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками», - наголосили в штабі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#обстріли