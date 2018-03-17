Внаслідок ворожого вогню жоден українский воїн не постраждав.

З початку доби бойовики здійснили один обстріл позицій сил АТО на Донецькому напрямку.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 17 березня.

Зазначається, зокрема, що з гранатометів бойовики вели вогонь по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Опитне.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками», - наголосили в штабі.