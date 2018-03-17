Доба на Донбасі: бойовики обстріляли захисників Троїцького з кулеметів і БМП

08:13, 17 березня 2018
Війна
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За добу у зоні АТО зафіксували один ворожий обстріл / фото УНІАН

 Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

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"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке", йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку обстрілів протягом доби не зафіксовано.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, представник місії ОБСЄ розповів, що з 5 березня рівень насильства у зоні АТО знизився на 82%. При цьому він зазначив, що минулого тижня сторони використовували заборонене озброєння 13 разів, проти 300 за тиждень до того.

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Теги: #обстріли#доба в АТО