Доба на Донбасі: бойовики обстріляли захисників Троїцького з кулеметів і БМП
08:13, 17 березня 2018Війна
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На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано.
За добу у зоні АТО зафіксували один ворожий обстріл / фото УНІАН
За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я у районі АТО. Зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських захисників.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.
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"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке", йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку обстрілів протягом доби не зафіксовано.
Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, представник місії ОБСЄ розповів, що з 5 березня рівень насильства у зоні АТО знизився на 82%. При цьому він зазначив, що минулого тижня сторони використовували заборонене озброєння 13 разів, проти 300 за тиждень до того.
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