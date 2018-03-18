На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжували порушували умови повного припинення вогню здійснивши один обстріл позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети по наших укріпленнях неподалік населеного пункту Опитне.

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На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Раніше бойовики обстріляли захисників Троїцького з кулеметів і БМП.