Від бойових дій на Донбасі за три місяці загинули 12 цивільних – місія ООН

У порівнянні з попереднім звітним періодом кількість жертв обстрілів збільшилася на 66%.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні заявляє, що за три місяці, з середини листопада до середини лютого, зафіксовано 12 загиблих та 61 поранений серед цивільного населення на сході України в результаті бойових дій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер сказала на прес-конференції «Презентація 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні».

"У період з 16 листопада 2017 року до 15 лютого 2018 року Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала загалом 73 жертви серед цивільного населення, пов'язаних із конфліктом. 12 осіб було вбито і 61 поранено", - сказала Фрейзер.

Вона відзначила, що ці дані свідчать про зменшення жертв конфлікт у цілому на 16% у порівнянні з попереднім тримісячним звітним періодом.

Водночас, як заявила голова місії ООН, кількість жертв від обстрілів збільшилося у цей період на 66,7%, що вказує, що бойові дії продовжують становити серйозну загрозу населенню.

За даними місії ООН, серед загиблих – 11 чоловіків та 1 жінка. Серед поранених – 31 чоловік, 24 жінки, 4 дівчинки та 2 хлопчики.

Протягом минулого звітного періоду було зафіксовано 87 жертв серед цивільних – 15 загиблих та 72 поранених.

У доповіді сказано, що за поточний звітний період представники Управління Верховного комісара ООН з прав людини не могли визначити, яка сторона конфлікту несе відповідальність за жертви серед цивільних. При цьому відзначається, що "тим не менш, із 47 жертв серед цивільних в результаті обстрілів і вогню зі стрілецької зброї та легких озброєнь 35 жертв (2 загиблих та 33 поранених) були зафіксовані на території, яка контролюється озброєними групами, та, вірогідно, мають бути віднесені до сфери відповідальності уряду, а 12 жертв серед цивільного населення (1 загиблий і 11 поранених) були зафіксовані на території, контрольованій урядом, і, вірогідно, мають бути віднесені на рахунок відповідальності озброєних груп".

Щодо 26 інших жертв серед цивільних неможливо було встановити, яка сторона може нести відповідальність.

"Причиною більшості жертв серед цивільного населення залишалося використання систем зброї неточної або вибухової дії. Управління Верховного комісара ООН з прав людини нарахувало 40 жертв серед цивільного населення (2 загиблих і 38 поранених) у результаті обстрілів із різних систем зброї, включаючи міномети, гаубиці і реактивні системи залпового вогню, та вогню з легкого озброєння", - сказано в доповіді.

При цьому ,відповідаючи на питання УНІАН щодо загальної кількості загиблих з часу початку бойових дій у 2014 році, Фрейзер сказала, що оцінка Моніторингової місії ООН зводиться до того, що за весь період конфлікту число загиблих цивільних становить понад 3 тисячі осіб, включаючи 298 пасажирів літаку Малайзійських авіаліній (рейс MH17), які загинули у липні 2014 року. А кількість поранених серед цивільних в результаті конфлікту оцінюється між 7 тисячами і 9 тисячами, сказала Фрейзер.

Нагадаємо, 2 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) оголосила про повне та безстрокове припинення вогню на Донбасі, починаючи з 5 березня. Тим не менш, бойовики регулярно порушують «режим тиші» та здійснюють нові обстріли українських позицій.