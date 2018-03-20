На Донбасі бойовики обстріляли військових поблизу Новогригорівки, одного поранено

На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню бойовики дотримувалися у повній мірі.

Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі в черговий раз порушили умови перемир’я. Зафіксовано один обстріл опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО. "Зокрема зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню бойовики дотримувалися у повній мірі.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли захисників Троїцького з кулеметів і БМП.