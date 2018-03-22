На Донбасі бойовики за добу жодного разу не порушили перемир’я
07:30, 22 березня 2018Війна
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Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО.
З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів / фото УНІАН
Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі.
Про це повідомляє прес-центр АТО. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників.
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"Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялися, що на Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів та зенітної установки.
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