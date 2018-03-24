За минулу добу бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт та укріплення ЗСУ

Втрат серед цивільного населення та військових немає.

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню здійснивши три обстріли: один населеного пункту і два укріплень наших захисників.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, обстріли зафіксували на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку зберігалася тиша.

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"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Внаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки. Унаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у штабі АТО повідомляли, що 22 березня на Донбасі продовжував зберігатися режим припинення вогню, однак пізніше стало відомо, що обстріли були. Через це у штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного проходження інформації.